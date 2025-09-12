قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

عمليات الرمد
عمليات الرمد
عبدالصمد ماهر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد  المستشفيات  التابعة  للهيئة العامة  للتأمين  الصحي بمحافظة الجيزة.


‏‎ووجه  الدكتور خالد عبدالغفار فوراً بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية. وتضمنت هذه اللجان:


* لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية. ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.

لجنة مكافحة العدوى


* لجنة مكافحة العدوى: متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.
* لجنة فنية للمعدات: لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.
* لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
‏‎وبناءً على تقارير هذه اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الإلتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى – رغم علمهم بها وتدريبهم عليها-  وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الآتى:

- إحالة الواقعة  بالكامل إلى السيد النائب العام، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
* إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق.
* إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
* تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله.
‏‎- تكليف اللجنة  المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات  الهيئة .

‏‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار،  المتحدث الرسمي للوزارة،  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم  تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.

6 أكتوبر الدقي العمي النائب العام الرمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البحث عن الآثار

تفاصيل ضبط فتاة في واقعة إدعاء البحث عن الآثار بالمنوفية

ارشيفية

مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنهي حياة شاب بالهرم

فعاليات الدورة التدريبية

اختتام فعاليات دورة قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد