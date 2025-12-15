تفاصيل جديدة حول تجديد عقد ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع الأهلي .

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر مقرب من ديانج:

اللاعب أغلق صفحة التجديد للأهلي ويمتلك عرضا سعوديا براتب كبير جدا كما أنه يأمل في عروض أفضل بعد أمم أفريقيا".



وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حالة من الجدل وعدم الوضوح بشأن مستقبل أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل استمرار الخلاف حول تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الأيام الماضية شهدت جلسات تفاوض بين إدارة الأهلي واللاعب، تركزت حول الجوانب المالية، التي تمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين. وأشار إلى أن الموقف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف “شوبير” أن مصدرًا من داخل النادي أكد له أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وأن هناك تقاربًا في وجهات النظر، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريب لتجديد عقد اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.