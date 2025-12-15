قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
رياضة

تفاصيل جديدة حول تجديد عقد ديانج مع الأهلي

ديانج
ديانج
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع الأهلي .

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر مقرب من ديانج:
اللاعب أغلق صفحة التجديد للأهلي ويمتلك عرضا سعوديا براتب كبير جدا كما أنه يأمل في عروض أفضل بعد أمم أفريقيا".


وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حالة من الجدل وعدم الوضوح بشأن مستقبل أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل استمرار الخلاف حول تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الأيام الماضية شهدت جلسات تفاوض بين إدارة الأهلي واللاعب، تركزت حول الجوانب المالية، التي تمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين. وأشار إلى أن الموقف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف “شوبير” أن مصدرًا من داخل النادي أكد له أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وأن هناك تقاربًا في وجهات النظر، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريب لتجديد عقد اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

