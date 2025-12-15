طلب 75 مليونا.. إعلامي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد حسن، كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي عرض على أحمد عبد القادر التجديد لمدة ٣ سنوات مقابل ٥٠ مليونا واللاعب رفض وطلب ٧٥ مليونا".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره سيراميكا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وتأتي مواجهة الأهلي وسيراميكا في إطار بطولة كأس رابطة الأندية، حيث يتواجد المارد الأحمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.