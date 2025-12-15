على هامش الجمعية العمومية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس للاتحاد الدولي لكرة السلة، وأندرياس زاغكليس، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، ونيبال مناف، رئيس الاتحاد الافريقي، على هامش استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة السلة، وذلك بعد غيابها عن مصر لسنوات طويلة.

بحضور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وهشام الحريري ، رئيس المنطقة الخامسة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة السلة بعد فترة طويلة من غيابها عن مصر يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى المؤسسات الرياضية الدولية، وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي وقاري لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة.

تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

كما ناقش وزير الشباب والرياضة بحث آليات تقليل الاشتراكات والتكاليف الدولية الخاصة باستضافة البطولات في افريقيا، بما يسهم في دعم الاتحادات الوطنية وتوسيع قاعدة تنظيم المنافسات والنهوض بكرة السلة الافريقية، إلى جانب التأكيد على دور مصر المحوري في دعم وتطوير كرة السلة في القارة الإفريقية، من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، بما يخدم مستقبل الرياضة الإفريقية ويحقق أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

ومن جانبه أكد الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس للاتحاد الدولي لكرة السلة، ان مصر مهمة لإفريقيا في كرة السلة، خاصة وأن مصر هي مؤسس لكل الاتحادات في افريقيا، مشددا على ان مصر ستكون قوية بهذا المنتخب في الفترة المقبلة.