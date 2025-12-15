وزير الرياضة يشهد حفل زفاف على الطريقة العربية القديمة بمهرجان الرياضات التراثية

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في عرس عربي على الطريقة التراثية القديمة، وذلك على هامش مهرجان الرياضات التراثية والفنون الدولي بمحافظة الوادي الجديد.

والتقى صبحي، بالعروسين، وقدما لهما التهنئة، كما التقط معهما عددا من الصور التذكارية، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشهدت مراسم الزفاف فعاليات تراثية بداية من الجمل والهودج الذي حمل العروس، والزي العربي التي كانت ترتديه، بالإضافة إلى طريقة الاحتفال .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شهدا اليوم ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، وذلك بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة.

وشهد الحضور طابور العرض الذي ضم المشاركين من مختلف المحافظات والدول العربية، مُجسّدًا لوحة تراثية متكاملة من فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، وحاملي الصقور لصيد الطيور، ومجموعات السلوقي للصيد البري، في مشهد عكس روح المنافسة الشريفة وعمق الموروث العربي الأصيل.

وتضمنت الفعاليات ختام سباقات الإبل العربية الأصيلة بمختلف أنواعها؛ منها سباقات الماراثون الدولي، أشواط الإثارة، السباقات الثنائية، سباقات التتابع للقبائل، بالإضافة إلى منافسات مزايين الإبل، وعروض الخيول العربية الأصيلة، شاملة سباقات القدرة والتحمل، واستعراضات "منهاد الخيل، ومسابقة جمال الخيول العربية والآبل.

وامتدت الفعاليات لتشمل رياضات الصيد التراثية؛ من مسابقات الصقور، والصيد البري، والرماية بالقوس والسهم، إضافة إلى عروض المبارزة بالسيف المصنفة كأحد الفعاليات الدولية، والتي تخللتها عروض للفنون الشعبية والفرق التراثية والشعر العربي، في تناغم يجمع بين الرياضة والثقافة، ويؤكد ثراء البيئة الصحراوية الأصيلة.