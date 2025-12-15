وزير الرياضة: تمكين الشباب في قطاع الطاقة ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار، خاصة في قطاع الطاقة، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، مشددًا على أن الطاقة المتجددة أصبحت أولوية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للطاقة، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان «مزيج الطاقة، فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، وخبراء الطاقة، وممثلي الحكومة والقطاع الخاص.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر يمثل منصة وطنية رائدة تجمع الخبراء والمتخصصين وقادة الفكر لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة المتجددة العالمية بشكل سريع والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمارات التي تهدف إلى دعم قصص النجاح التي قدمتها مصر، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة الأهرام في دعم الحوار المجتمعي وتعزيز الوعي بالقضايا التنموية.



وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وضعت مبادرة كبيرة فى مصر فى قطاع الطاقة وتوسيع مصادرها وتعزيز نطاق المشروعات القائمة، بما يعود على الدولة المصرية ويخلق فرصا جديدة للاستثمار، وللنمو الاقتصادي.



وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحويل رؤى الشباب إلى أولوية وطنية، من خلال دعم الاستثمار وريادة الأعمال، وتطوير مهارات الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن برامج الوزارة، ومنها منتديات شباب العالم، أسفرت عن تبادل خبرات مع دول مختلفة، ومنا روسيا، وناقشت قضايا الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم الأبحاث الشبابية في المؤتمرات المحلية والدولية للطاقة.



وأكد صبحى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بدعم التصورات المستقبلية للشباب، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة أنظمة الطاقة الشمسية.



وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر لمؤسسة الأهرام على التنظيم المتميز، ولجميع الحضور على مشاركاتهم الفاعلة، معربًا عن أمله في أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات واقعية تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أفضل لأبناء الوطن