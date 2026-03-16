بميزات احترافية .. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

تستعد لينوفو للعودة إلى سوق هواتف الألعاب بعد سنوات من الركود. فقد بدأ جهاز يحمل اسم "ليجن" بالانتشار على الإنترنت، مما يشير إلى أن الشركة قد تُحضّر لعودة هذه السلسلة التي غابت لفترة طويلة.



هاتف لينوفو ليجن ديول 2

كان آخر هاتف ذكي يحمل علامة Legion التجارية هو Legion Y70 ، الذي صدر في أغسطس 2022. حينها، وقد كان مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الأول، وشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ونظام تبريد مصمم للحفاظ على استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة. كان جهازًا ذا إمكانيات جيدة، إلا أن السلسلة لم تستمر بعد ذلك . تخلت لينوفو تدريجيًا عن هواتف الألعاب، على الأقل علنًا

يُظهر التصميم الخلفي وحدة كاميرا مستطيلة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى، تحتوي على نظام كاميرا ثلاثية مع فلاش LED. أسفل وحدة الكاميرا، يظهر شعار Lenovo Legion بشكل بارز.

تصميم هاتف لينوفو ليجن ديول 2

من المثير للاهتمام أن التصميم يبدو أكثر بساطة من طرازات ليجن السابقة. فقد ركزت الأجهزة السابقة في هذه السلسلة بشكل كبير على جماليات الألعاب، بينما يبدو هذا الجهاز أكثر تقليدية، مما يشير إلى أن لينوفو ربما تسعى إلى تصميم يوازن بين أداء الألعاب وسهولة الاستخدام اليومي.

إذا كانت شركة لينوفو تخطط للمنافسة في سوق هواتف الألعاب الحالية، فمن المرجح أن يستهدف الجهاز نفس شريحة الأداء التي تشغلها طرازات مثل RedMagic 11 Pro أو iQOO 15.

من المرجح أن يعني ذلك معالجًا رائدًا، مقترنًا بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث، ربما 144 هرتز أو أعلى. كما يُتوقع وجود بطارية كبيرة وشحن سريع، بالإضافة إلى نظام تبريد متطور، مثل غرفة بخار كبيرة أو حتى تبريد بمروحة نشطة.

لم تؤكد لينوفو رسميًا وجود الجهاز حتى الآن. مع ذلك، يشير ظهوره في فعالية للشركة إلى أن عملية التطوير قد قطعت شوطًا كبيرًا. إذا كان الأمر كذلك، فقد لا يكون الكشف الرسمي عنه بعيدًا، ربما خلال الأشهر القادمة