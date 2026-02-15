Legion Y700.. Legion Y700..جهاز لوحى خارق بتوقيع لينوفو إليك أهم مميزاته

شوّقت لينوفو مجدداً لجهازها اللوحي Legion Y700 من الجيل الخامس. وأكدت الملصقات الترويجية الجديدة أن الجهاز اللوحي سيأتي مزوداً بأدوات متنوعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين اتصال الشبكة وتوفير حماية أفضل للعين. إليكم ما نعرفه حتى الآن.

جهاز لينوفو ليجن Y700 (2026)



أعلنت العلامة التجارية الصينية أن جهاز Legion Y700 2026 سيأتي مزودًا بأوضاع متعددة لحماية العين وخاصية ضبط الإضاءة المحيطة التكيفية. وقد دعمت لينوفو ذلك بشهادات TÜV Rheinland لانخفاض انبعاث الضوء وأداء خالٍ من الوميض. واستنادًا إلى الإعلانات التشويقية السابقة، يتميز الجيل الخامس من Legion Y700 بشاشة مدمجة نسبيًا بحجم 8.8 بوصة بدقة 3040 × 1904 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز، ومعدل استجابة للمس الفوري 2640 هرتز، ومعدل استجابة للمس المتعدد 480 هرتز، وسطوع ذروة يصل إلى 800 شمعة.

إلى جانب تحسين الشاشة، تُشوق لينوفو أيضًا لميزات اتصال "الإنترنت الفائق 3.0" لجهاز Legion Y700. تتضمن هذه المجموعة من الأدوات وظائف متعددة الأنظمة، مثل تحميل ملفات الألعاب من نظام iOS بسهولة تامة عبر السحب والإفلات، ومشاركة إشعارات الألعاب بسلاسة، وإمكانية تحويل جهاز الكمبيوتر إلى شاشة ألعاب ثانوية بإعدادات بسيطة. أما بالنسبة للألعاب متعددة اللاعبين والمنافسات، فيُتوقع أن يُساهم تسريع الشبكة بالذكاء الاصطناعي في تقليل التأخير وتحسين سلاسة الاتصالات في بيئات الشبكات المعقدة.

شاشة جهاز Lenovo Legion Y700 (2026)-



وتشمل الميزات الأخرى التي تم تداولها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وإضاءة RGB، وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 68 وات، ومنفذي USB-C، وأحدث وأفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC من Qualcomm مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.