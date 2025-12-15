الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع الظهير الأيسر يوسف بلعمري.. تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان إنهاء اتفاق النادي الأهلي بشأن الظهير الايسر يوسف بلعمري.

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تقارير مغربية | الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع الظهير الايسر يوسف بلعمري ".



وأكدت الصحيفة أن الظهير الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء الرياضي بات قريبًا من الاحتراف بعدما أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال بالعمري إلى الأهلي بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم أي ما يقرب من 500 ألف دولار في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الطرفين بعدما أبدى النادي المصري رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه.

واختتمت الصحيفة ان إدارة الرجاء الرياضي وافقت في بيع عقد بلعمري في ظل عدم رغبة هذا الأخير في تجديد عقده.