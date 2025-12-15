قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع الظهير الأيسر يوسف بلعمري.. تفاصيل

الظهير الايسر يوسف بلعمري
الظهير الايسر يوسف بلعمري
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان إنهاء اتفاق النادي الأهلي بشأن الظهير الايسر يوسف بلعمري.

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تقارير مغربية | الأهلي ينهي اتفاقه رسمياً مع الظهير الايسر يوسف بلعمري ".


وأكدت الصحيفة أن  الظهير الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء الرياضي بات قريبًا من الاحتراف بعدما أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال بالعمري إلى الأهلي بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم أي ما يقرب من 500 ألف دولار في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الطرفين بعدما أبدى النادي المصري رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه.

واختتمت الصحيفة ان إدارة الرجاء الرياضي وافقت في بيع عقد بلعمري في ظل عدم رغبة هذا الأخير في تجديد عقده.

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

مفاي الجمهورية خلال كلمته في الندوة الدولية الثانية للإفتاء

مفتي الجمهورية يؤكد: الفتوى ليست رفاهية معرفية بل مهمة إنقاذ في زمن الأزمات

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

