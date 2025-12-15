قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونغ كونغ للتعليم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، وفدًا أكاديميًا من جامعة هونغ كونغ للتعليم بجمهورية الصين، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي والتعليمي بين الجانبين
جاء اللقاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، والدكتور شادي المشد مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية ومدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتور حازم عليوه المشرف على إدارة العلاقات الدولية، حيث ناقش الجانبان فرص بناء شراكات فعّالة في مجالات برامج التبادل الطلابي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ويدعم رؤيتها في إعداد خريج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة المستقبلية.
وعلى هامش الزيارة، قام وفد جامعة هونغ كونغ للتعليم بجولة موسعة داخل الحرم الجامعي شملت المبنى الإداري، ومسرح الجامعة، والمباني الأكاديمية للكليات، إلى جانب المعامل، والعيادات، والقاعات الدراسية، حيث اطّلع الوفد على الإمكانات التعليمية والتقنية الحديثة التي توفرها الجامعة، وذلك بمصاحبة الدكتورة هبة السبعة مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتورة أسماء البندراوي مدير برامج كلية العلاج الطبيعي.

وأشاد الوفد بما شهده من تطور ملحوظ للجامعة رغم حداثة نشأتها منذ إنشائها عام 2022، معربًا عن تقديره لحجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة زمنية قصيرة، وما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متقدمة تدعم العملية التعليمية والبحثية، وكونها جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.
يُذكر أن جامعة هونغ كونغ للتعليم تُعد من الجامعات الرائدة آسيويًا في مجالات التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتتمتع بسجل أكاديمي متميز وشبكة واسعة من الشراكات الدولية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في دعم التعاون الأكاديمي العابر للحدود.

