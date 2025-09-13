قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتلقى تقريرا يفيد بتنفيذ مرور ميداني على 37 مشروعًا صحيًا جاريًا بـ13 محافظة

احدي المشروعات الجارية
احدي المشروعات الجارية
عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن المرور الميداني الذي اشرف عليه الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة التقدم في 37 مشروعًا صحيًا بـ13 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، وشمل:
    •    القاهرة: تطوير مركز طب أسرة المستقبل بالشروق بتكلفة 4.9 ملايين جنيه.

    •    الدقهلية: استلام أرض لإنشاء مستشفى ميت غمر (200 سرير) ومستشفى شربين (231 سريرًا، 66 عناية، 20 غسيل كلوي).

    •    البحر الأحمر: إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي (46 سريرًا، 33 عناية، 21 غسيل كلوي) يُتوقع اكتماله بنهاية 2025.

    •    أسيوط: تطوير مستشفى أسيوط العام، إحلال مستشفى أبو تيج، ومتابعة وحدات صحية والمعهد الفني الصحي.

    •    المنيا: تطوير مستشفى أورام المنيا، مستشفى الأمراض الصدرية، ومتابعة وحدات صحية.

    •    دمياط: متابعة إنشاء مستشفى فارسكور.

    •    بني سويف: تطوير مستشفى الواسطى وإنشاء مستشفى ببا (130 سريرًا) ومتابعة وحدات صحية.

    •    قنا: متابعة مستشفى الأورام ومستشفى التأمين الصحي.

    •    القليوبية: استلام أرض لإنشاء مستشفى الخصوص.

    •    الغربية: صيانة مستشفى زفتى العام.

    •    سوهاج: تطوير مستشفيات الهلال وجرجا (94% تنفيذ) وبنك الدم الإقليمي.

    •    المنوفية: إنشاء مستشفى أشمون (196 سريرًا، 51 عناية).

    •    الشرقية: تطوير مستشفى رمد الزقازيق وإنشاء مستشفى أبو كبير (154 سريرًا).

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لاستكمال المشروعات في أسرع وقت، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

رئيس مجلس الوزراء ء وزير الصحة الميدانية الدقهلية البحر الأحمر أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

مبادرة تمكين

وصلت إلى محطتها الرابعة.. الغربية تطلق مبادرة “تمكين” لصناعة مستقبل أفضل للأسر بالريف المصري ..تفاصيل

عيار 21 يواصل تحركاته

ارتفاع جديد في عيار 21.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت.. هل يواصل الصعود؟

استعدادات العام الدراسى الجديد

22 مدرسة جديدة..تفاصيل استعدادات محافظة أسيوط للعام الدراسى الجديد

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد