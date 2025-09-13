عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، أن مبادرة "100 يوم صحة" تعد حملة طبية متكاملة تستهدف كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتم بتنسيق مركزي بين وزارة الصحة والمحافظات لضمان التغطية الشاملة.

خدمات طبية متنقلة تشمل الصحة النفسية والجراحات الكبرى

وأوضح "ماهر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المبادرة لا تقتصر على المدن فقط، بل تمتد إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، حيث تُقدم من خلال الوحدات الصحية الثابتة والسيارات الطبية المتنقلة، وتشمل الرعاية النفسية والفحوصات الشاملة.

مشاركة فاعلة للمجالس الطبية ومستشفيات الرعاية

وأكد أن أمانة المجالس الطبية المتخصصة تشارك في المبادرة عبر مستشفياتها، التي تتولى إجراء العمليات الجراحية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمة مستشفيات الطب العلاجي والرعاية الأساسية في تقديم الخدمات في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.