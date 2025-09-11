مبادرة 100 يوم صحة توقع الكشف الطبي على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر

أعلن محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي , انه تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وبالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، انتقل فريق مبادرة 100 يوم صحة للكشف وتقديم خدمات التوعية الصحية للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وذلك في إطار مواصلة العمل وتقديم الخدمات بجميع المصالح الحكومية، لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة ، تم عمل قافلة طبية بمديرية التضامن الاجتماعي وذلك في إطار المبادرة الصحية الرئاسية" 100 يوم صحة" والتي تشمل العاملين بمديريات وهيئات محافظة الأقصر.

وتواجد الفريق الطبي برئاسة الدكتورة سحر أبو الوفا منسق المبادرة بمديرية الصحة، وتم تجهيز المعدات اللازمة بمعرفة القافلة.



وتم الكشف الطبي على الموظفين المتواجدين بالمديرية وذلك على الأمراض السارية، حيث لاقت المبادرة ترحيبا واسعا من العاملين والذين قامت القافلة بعمل التحاليل الطبية لهم.