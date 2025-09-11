قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زراعة الأقصر: ضبط مخالفات وحماية الأراضي الزراعية

شمس يونس

واصلت إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالأقصر بقيادة الدكتور جابر محمد كلحى وكيل وزارة الزراعة، جهودها في مواجهة التعديات وذلك تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 فقد تم تحرير 85 محضر تعدٍّ على الرقعة الزراعية بإجمالي مساحة تجاوزت 5 أفدنة، إضافة إلى إزالة 80 حالة تعدٍّ في المهد بمساحة قاربت 5 أفدنة أخرى.


وشددت المديرية على ضرورة رفع الأنقاض وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية حفاظًا على خصوبتها ومنع فقدانها في غير الغرض المخصص لها. كما تم إدراج 5 حالات تعدٍّ متبقية بمساحة 4 قراريط و7 أسهم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات.


ولم تتوقف الجهود عند ذلك، حيث تم استصدار 282 قرار إزالة لمخالفات مبانٍ مقامة على الأراضي الزراعية خلال الشهر ذاته. 

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى، نظرًا لما تمثله من ثروة قومية، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لمواجهة أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية في جميع مراكز المحافظة.

الأقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

