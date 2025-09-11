نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المحافظ، صباح اليوم الخميس، حفل ختام مبادرة تدريب وتأهيل طلاب وطالبات معاهد منطقة الأقصر الأزهرية في مجال الوعي السياحي، والذي أقيم بقاعة مؤتمرات المنطقة الأزهرية بالأقصر.

يأتى ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر

وحضر فعاليات الحفل كل من محمد عثمان نائب رئيس جمعية السياحة الثقافية ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والشيخ محمود الطيب مدير منطقة الأقصر الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

جاءت المبادرة بالتعاون المشترك بين الأزهر الشريف، ومحافظة الأقصر، وجمعية السياحة الثقافية بالقاهرة، ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وشارك بها 60 طالبًا وطالبة بالتساوي بين الجنسين.

وتضمنت البرامج التدريبية سلسلة من المحاضرات والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا سفراء للوعي السياحي والثقافي داخل مؤسساتهم ومجتمعهم، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات تكنولوجيا المعلومات (IT).

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه المبادرة الرائدة التي تعكس وسطية الأزهر وتسامحه، مؤكدًا أن الطلاب المشاركين سيكون لهم دور مهم في تغيير الصورة النمطية عن طلاب الأزهر، وإبراز انفتاحهم على القضايا العصرية، ولا سيما السياحة الثقافية التي تعد صناعة كبرى ترتبط بها نحو 70 مهنة أخرى.

وأشار إلى أن الطالب الأزهري يعطي انطباعًا إيجابيًا يعكس أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا عائقًا أمام انخراط أبنائه في مختلف المجالات، بل هو داعم لإعداد أجيال واعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والسياحية، مشيرًا إلى أن إشراك طلاب الأزهر في هذا النوع من البرامج يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، ويعزز من مكانتها كعاصمة للسياحة الثقافية على مستوى العالم.

وفي ختام الحفل، تم تقديم درع تذكاري لمحافظ الأقصر تقديرا لجهودة الداعمة للمبادرة ، تسلمة نائب محافظ الأقصر ،والدرع مشترك من الأزهر الشريف ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ، كما تم تكريم عددا من القيادات المشاركة وتكريم الطلاب والطالبات المتدربين، وتوزيع شهادات التقدير عليهم، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذه المبادرة المتميزة.