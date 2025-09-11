قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي
نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي
شمس يونس

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المحافظ، صباح اليوم الخميس، حفل ختام مبادرة تدريب وتأهيل طلاب وطالبات معاهد منطقة الأقصر الأزهرية في مجال الوعي السياحي، والذي أقيم بقاعة مؤتمرات المنطقة الأزهرية بالأقصر.

يأتى ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر

وحضر فعاليات الحفل كل من محمد عثمان نائب رئيس جمعية السياحة الثقافية ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والشيخ محمود الطيب مدير منطقة الأقصر الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

جاءت المبادرة بالتعاون المشترك بين الأزهر الشريف، ومحافظة الأقصر، وجمعية السياحة الثقافية بالقاهرة، ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وشارك بها 60 طالبًا وطالبة بالتساوي بين الجنسين.

وتضمنت البرامج التدريبية سلسلة من المحاضرات والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا سفراء للوعي السياحي والثقافي داخل مؤسساتهم ومجتمعهم، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات تكنولوجيا المعلومات (IT).

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه المبادرة الرائدة التي تعكس وسطية الأزهر وتسامحه، مؤكدًا أن الطلاب المشاركين سيكون لهم دور مهم في تغيير الصورة النمطية عن طلاب الأزهر، وإبراز انفتاحهم على القضايا العصرية، ولا سيما السياحة الثقافية التي تعد صناعة كبرى ترتبط بها نحو 70 مهنة أخرى.

وأشار إلى أن الطالب الأزهري يعطي انطباعًا إيجابيًا يعكس أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا عائقًا أمام انخراط أبنائه في مختلف المجالات، بل هو داعم لإعداد أجيال واعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والسياحية، مشيرًا إلى أن إشراك طلاب الأزهر في هذا النوع من البرامج يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، ويعزز من مكانتها كعاصمة للسياحة الثقافية على مستوى العالم.

وفي ختام الحفل، تم تقديم درع تذكاري لمحافظ الأقصر تقديرا لجهودة الداعمة للمبادرة ، تسلمة نائب محافظ الأقصر ،والدرع مشترك من الأزهر الشريف ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ، كما تم تكريم  عددا من القيادات المشاركة وتكريم الطلاب والطالبات المتدربين، وتوزيع شهادات التقدير عليهم، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذه المبادرة المتميزة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي

في عيد ميلاد أشرف عبد الباقي .. معلومات لا تعرفها عنه

رنا رئيس

خروج رنا رئيس من المستشفى.. تفاصيل

ارملة تامر ضيائي

تشييع جثمان أرملة الفنان تامر ضيائي

بالصور

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد