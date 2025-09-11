ختام فعاليات مبادرة "ساعة سعادة" بمركز شباب المريس بالأقصر

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر مساء أمس الأربعاء، نيابة عن السيد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فعاليات ختام الأنشطة الصيفية بمركز شباب المريس، تحت شعار "ساعة سعادة"، والتي تضمنت أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وفنون تشكيلية، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

حضر الحفل كل من أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإيهاب حسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب المريس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وحضور واسع من أهالي القرية الذين حرصوا على دعم أبنائهم وتشجيعهم.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعزف السلام الوطني، أعقبها عرض فيديو لأبرز الأنشطة التي شملتها المبادرة على مدار الفترة الماضية، والتي تضمنت برامج توعوية وثقافية، وفقرات للفنون التشكيلية، واستعراض مواهب الشباب في الغناء والتمثيل والإلقاء الشعري.

وأكد نائب المحافظ في كلمته، أن محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الشبابية التي تعزز القيم الإيجابية وتنمي روح الانتماء والمواطنة، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم المبادرة وإخراجها بصورة مشرفة وأن المشاركة الكبيرة تدل علي وعي الأسر واهتمامها بمشاركة أبناءها في الأنشطة والمبادرات مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويحميهم من كل العادات السيئة .

كما أوضح صلاح رشوان، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذه الأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب باعتبارها منصات لاكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدًا أن "ساعة سعادة" كانت نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الثقافة والفن والرياضة.

ومن جانبه، شدد أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، على أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالعمل على استثمار طاقات الشباب والأطفال بشكل إيجابي وصقل مهاراتهم، مؤكدًا دعم المركز الدائم لمثل هذه المبادرات.

وعبّر أحد أهالي قرية المريس عن سعادتهم قائلين: "نشكر القائمين على هذا العمل الذي منح أبناءنا فرصة لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في أجواء من البهجة والسعادة، ونتمنى استمرار مثل هذه الأنشطة بشكل دوري."

وفي ختام الحفل، تم تكريم المشاركين والمجموعات الفائزة، وسط أجواء من البهجة التي عمّت الحضور، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس الشباب والأطفال، وتُسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.