رئيس البورصة: ربط برنامج تداول المشتقات بشركات الشورت سيلينج الربع الأول من 2026

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هناك برنامجا جاهزا للمشتقات المالية، من المقرر البدء به الفترة القادمة، ويجري عليه حاليا بعض الاختبارات، مضيفا أن البورصة تعمل على ربط النظام الجديد بشركة تسويات.

وأوضح د. إسلام عزام، خلال كلمته الافتتاحية مؤتمر والذي ينعقد تحت عنوان" تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، أن انتهت من برنامج مؤقت للمشتقات المالية لحين استلام نظام التداول الجديد من ناسداك بمنتصف 2026 كما هو مقرر.

وفيما يخص الشورت سيلينج أعلن أنه من المقرر طرحه خلال الربع الأول من 2026، حيث انتهت شركة مصر المقاصة من البرنامج الخاص بها بعد معالجة المشاكل المختلفة التي كان يعاني منها النظام القديم.

وبالنسبة لصانع السوق، توقع د. إسلام عزام رئيس البورصة المصرية تفعيله خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكد على دوره في تنشيط الأوراق المالية ضعيفة التداول.