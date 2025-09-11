قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ثقافة الأقصر تحتفل بالمولد النبوي الشريف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بالمحافظات.

بدأت الفعاليات من  قصر ثقافة الطود احتفالية بذكري المولد النبوي الشريف وتتضمن الحفل محاضرة عن "المولد الشريف" وألقها الشيخ شعيب عبد الشفوق عشرة مفتش بإدارة أوقاف الطود، تلا ذلك مسابقة ثقافية و دينية إدارتها  فاطمة ماهر، وفقرة مواهب لرواد القصر، و عرض مسرح عرائس عن" مواقف في حياة المصطفى"، وبجانب ذلك ورشة تعليم الرسم للاطفال، وعرض إنشاد دينى لفرقه لقصر ثقافة النمسا، وامسيه شعرية للنادي أدب الطود برئاسة الشاعر عادل دنقل بصحبة مجموعة من الشعراء سيد النوبى و عبدالله مسعود والأديب محمد عبد الكريم. 


وأكد مدير القصر أن الاحتفاء بالمود النبوى الشريف مناسبة عظيمة لتجد العهد بالسير على خطى النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، ونشر القيم النبيلة التي دعا إليها من رحمة وتسامح واخلاق وتعزيز روح الانتماء والوحدة بين أبناء الوطن. 

كما نظمت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية بالمولد النبوي الشريف بساحة السيده زينب بقرية المساويه، تضمنت فقرات الإحتفال أسئله ثقافية دارت حول ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 أدارها محمد إمام أخصائي ثقافى وهبه زكى أمينة المكتبة وأيضا ورشة حكى عن ميلاده (ص )، وألعاب ترفيهية نفذتها وفاء السيد و اعقب ذلك محاضرة بعنوان "ميلاد النبى صلي الله عليه وسلم ميلاد الحضاره والرقي " لدكتور السيد محمد حمزة استاذ أصول الفقه الحنفي بكلية الدراسات الإسلامية باسوان تناول فيها ميلاد النبى صلي الله عليه وسلم ميلاد أول حضارة للعلم، ومن الحضاره أيضا الرحمة بالضعفاء، و الرحمة والإحسان الى المرأة من مظاهر الحضاره والرقي، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية لشيخ عبدالرحيم إدارة أوقاف النمس.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد  قصر ثقافة بهاء طاهر  اصبوحة انشادية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف  مع المنشد يحي بحر، و اصبوحة شعرية للشاعر شعبان شلبي، و اعقب ذلك أعد القصر  محاضرة عن "مكارم الأخلاق"  حاضرتها الواعظة صفية عيد وعظ الاقصر  وتحدثت عن التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ومنهجه وآدابه وأوامره  صلي الله عليه وسلم و أعدت مكتبة الرزيقات بحرى محاضرة بعنوان " مولد المصطفى ألقاها الشيخ بهلول مصطفى  متحدثا عن  شخصية المصطفى -صل الله عليه وسلم- هي الشخصية التي تتضاءل عند عظمتها عظمة كل عظيم، و أعظم حاجات الأمة معرفة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أهل الإيمان الحق يستمدون من الهدي النبوي كل أمورهم،  يجب أن يكون المسلمون على معرفة بسنة النبي على الدوام.

و أعد قصر ثقاف الطارف ورشة فنون تشكيلية عن المولد النبوي تدريب حسن رفاعي.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافه الأقصر

