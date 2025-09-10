وكيل تضامن الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس النقل الجماعي

قام محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بتفقد إدارة الاقصر الاجتماعية والاستماع إلى شكاوى المواطنين المتواجدين داخل الإدارة موجها بسرعة حلها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بتحسين جودة خدمات التضامن الاجتماعي المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل وتفعيل الدور الرقابي لمنظومة العمل داخل الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة لها ومعدل انضباط العمل ومتابعة شكاوى المواطنين ميدانيا.

وعلى هامش الجولة أشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأداء الإدارة الاجتماعية وباقى إدارات المديرية فى منظومة الشكاوى الحكومية حيث احتلت مديرية الاقصر مكانة متقدمة بين محافظات الجمهورية فى ملف الشكاوى الحكومية التى تم حلها.

كما تفقد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الوحدة السكنية وإدارة المخازن وإدارة الضمان، وذلك برفقة كمال فؤاد منصور مدير إدارة الجمعيات، وعلى ابراهيم مدير إدارة الحوكمة.

على صعيد آخر قام كيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بزيارة مصابي حادث انقلاب أتوبيس النقل الجماعي التابع لإحدى الشركات الخاصة، بمجمع الأقصر الطبي، وذلك بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الأقصر.



ووجه وكيل وزارة التضامن إدارة الحماية الاجتماعية بحصر للمصابين والوفيات واتخاذ التدابير المتبعة فى هذا الشأن طبقا للقواعد المتعارف عليها وكذلك متابعة حالة المصابين، مشيدا بالجهد المبذول من الأطقم الطبية و الرعاية الصحية المقدمة للمصابين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رافق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة على ابراهيم مدير إدارة الحوكمة و أحمد الشريف مدير ادارة الحماية، وكمال فؤاد مدير ادارة الجمعيات بالمديرية، ومحمد رمضان مدير إدارة الأقصر الاجتماعية.