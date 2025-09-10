رؤساء هيئات الطاقة والرقابة النووية يتفقدون خدمات السيكلوترون الطبي بـ«شفاء الأورمان» بالأقصر|صور

قام وفد رسمي رفيع المستوى يضم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بزيارة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وحدة السيكلوترون الطبي بمستشفيات شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في صعيد مصر لإنتاج النظائر المشعة الصيدلانية المستخدمة في الكشف المبكر عن الأورام.

وكان في استقبال الوفد مجلس إدارة جمعية الأورمان ومجلس إدارة مؤسسة شفاء الأورمان، حيث أشاد مسؤولو الهيئات بسرعة التنفيذ وحجم الإنجاز وفق أحدث المواصفات العالمية، مؤكدين أن الوحدة ستُحدث نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأورام بصعيد مصر، وتخدم المرضى مجانًا بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير خدمات طبية مُتقدمة.

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي: "نحن ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات القومية التي تُعيد رسم خريطة الخدمات الطبية في مصر".

وأكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية: "إن إنشاء هذه الوحدة في صعيد مصر يُمثل خطوة تاريخية تواكب التطورات العالمية في مجال الطب النووي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي والعلاج المتطور."

وأضاف الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

"المشروع يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ليكون نموذجًا يُحتذى به في توفير أحدث التقنيات الطبية لأهالينا بالصعيد".

من جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان: "نفتخر بهذا المشروع الرائد الذي يُعد إضافة قوية للمنظومة الطبية في الصعيد، ونعمل على توفير أحدث التقنيات العالمية بالمجان لدعم مرضانا وأهلنا في جنوب مصر".

كما أوضح الدكتور شريف المغربي، رئيس الوحدة: “راعينا في تصميم وإنشاء وحدة السيكلوترون الطبي أن تكون مطابقة لأعلى المعايير المحلية والدولية المطبقة في الدول المتقدمة، مع إشراف كامل من جميع الهيئات المختصة لضمان الدقة والجودة في التنفيذ. وتُعد الوحدة الوحيدة المتخصصة في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الفحوصات بواسطة جهاز PET/CT، ما يسهم في الكشف المبكر عن الأورام ومتابعة خطة العلاج بدقة، حيث يحتاج المريض من 4 إلى 5 فحوصات سنويًا باستخدام هذه النظائر”.