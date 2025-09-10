قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رؤساء هيئات الطاقة والرقابة النووية يتفقدون خدمات السيكلوترون الطبي بـ«شفاء الأورمان» بالأقصر|صور

رؤساء هيئات «الشراء الموحد» و«الرقابة النووية» و«الطاقة الذرية» يتفقدون إنشاء وحدة السيكلوترون الطبي بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
رؤساء هيئات «الشراء الموحد» و«الرقابة النووية» و«الطاقة الذرية» يتفقدون إنشاء وحدة السيكلوترون الطبي بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس

قام وفد رسمي رفيع المستوى يضم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بزيارة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وحدة السيكلوترون الطبي بمستشفيات شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في صعيد مصر لإنتاج النظائر المشعة الصيدلانية المستخدمة في الكشف المبكر عن الأورام.

وكان في استقبال الوفد مجلس إدارة جمعية الأورمان ومجلس إدارة مؤسسة شفاء الأورمان، حيث أشاد مسؤولو الهيئات بسرعة التنفيذ وحجم الإنجاز وفق أحدث المواصفات العالمية، مؤكدين أن الوحدة ستُحدث نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأورام بصعيد مصر، وتخدم المرضى مجانًا بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير خدمات طبية مُتقدمة.

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي: "نحن ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات القومية التي تُعيد رسم خريطة الخدمات الطبية في مصر".

وأكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية: "إن إنشاء هذه الوحدة في صعيد مصر يُمثل خطوة تاريخية تواكب التطورات العالمية في مجال الطب النووي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي والعلاج المتطور."

وأضاف الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:
"المشروع يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ليكون نموذجًا يُحتذى به في توفير أحدث التقنيات الطبية لأهالينا بالصعيد".

من جانبه، قال  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان: "نفتخر بهذا المشروع الرائد الذي يُعد إضافة قوية للمنظومة الطبية في الصعيد، ونعمل على توفير أحدث التقنيات العالمية بالمجان لدعم مرضانا وأهلنا في جنوب مصر".

كما أوضح الدكتور شريف المغربي، رئيس الوحدة: “راعينا في تصميم وإنشاء وحدة السيكلوترون الطبي أن تكون مطابقة لأعلى المعايير المحلية والدولية المطبقة في الدول المتقدمة، مع إشراف كامل من جميع الهيئات المختصة لضمان الدقة والجودة في التنفيذ. وتُعد الوحدة الوحيدة المتخصصة في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الفحوصات بواسطة جهاز PET/CT، ما يسهم في الكشف المبكر عن الأورام ومتابعة خطة العلاج بدقة، حيث يحتاج المريض من 4 إلى 5 فحوصات سنويًا باستخدام هذه النظائر”.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

التسول

وجوه بريئة في خطر.. القصة الكاملة لإنقاذ 35 طفلًا من شوارع القاهرة والجيزة

لحظة التعدي على المحامية

الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

دجال الإسكندرية

حياتك الأسرية من غير مشاكل.. القصة الكاملة لسقوط دجال الإسكندرية

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد