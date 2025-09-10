تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية

حصل أربعة من باحثي الأقصر (دينا رفعت حبيب، أسامة صلاح مختار، رشا شعبان أمين، محمد سعيد أمين) على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا – مصر، ضمن برنامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

شهد الحفل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه، إلى جانب قيادات الجامعة ومسؤولي البرنامج، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها لدعم عملية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن أكثر من ٣٥٠٠ موظف تقدموا للبرنامج، وتم اختيار ١٥٠٠ فقط، وقدمت الجامعة منحة بقيمة مليون يورو لدعم الدراسة.

وأشار إلى أن البرنامج نجح في تأهيل قيادات من ٦٧ جهة حكومية، وبدأ بالفعل تخريج كوادر تتولى مناصب قيادية.

في كلمته، شدد أحمد كجوك على أهمية دور الخريجين في تحسين أداء الجهاز الإداري وخدمة المواطنين، بينما أكد السفير الفرنسي أهمية التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا عبر جامعة أسلسكا كنموذج ناجح للشراكة الأكاديمية والثقافية.

وشملت الدفعة الجديدة ٤٩٤ خريجًا يمثلون ٧٠٪ من الوزارات و٣٠٪ من الهيئات والمحافظات، بينهم ٥٦٪ خريجات، وحصل ٩ طلاب على جائزة التميز الأكاديمي.