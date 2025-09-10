شفاء الأورمان بالأقصر تحتضن مشروع السيكترون لإنتاج النظائر المشعة

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، اليوم، متابعة موسعة من جانب عدد من الهيئات والجهات المختصة للوقوف على مستجدات إنشاء وحدة السيكترون الطبي المخصصة لإنتاج النظائر المشعة الصيدلانية المستخدمة في الكشف المبكر عن الأورام ودعم خطة علاج المرضى

وجاءت المتابعة بمشاركة كل من هيئة الطاقة الذرية المصرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة الشراء الموحد.

وأكد الحضور أن اختيار مستشفى شفاء الأورمان كمقر لهذا المشروع يعكس الثقة الكبيرة في مكانتها كصرح طبي متكامل يقدم خدمات علاجية متطورة بالمجان لآلاف المرضى من مختلف محافظات الصعيد.

كما أشاد ممثلو الهيئات بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المستشفى سواء في البنية التحتية أو الكوادر الطبية والإدارية والذي جعلها نموذجًا يحتذى به في مجال رعاية مرضى الأورام داخل مصر وخارجها مؤكدين أن الوحدة الجديدة ستكون إضافة قوية تعزز من قدرة المستشفى على توفير أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بما يتماشى مع المعايير العالمية