للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.. جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر بالمدن الجامعية

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر؛ جولة تفقدية بالمدن الجامعية؛ للوقوف على جاهزية المباني السكنية والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة؛ المدينة الجامعية الخاصة بالطالبات بطيبة، ومباني المدينة الجامعية للطلاب، والسكن المميز، ودار الضيافة، والمغسلة.



وتفقدت رئيس الجامعة المطعم المركزي، مشددة علي ضرورة الاهتمام بجودة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، وضرورة خضوع هذه الوجبات للرقابة الصحية بشكل دوري.

كما اطمأنت رئيس جامعة الأقصر خلال جولتها على توافر الخدمات الصحية العلاجية، لتكون على أعلى مستوى بالعيادة الطبية.

وأكدت رئيس الجامعة خلال جولتها؛ حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب المغتربين، مشددة على الالتزام بمعايير الجودة والنظافة داخل الوحدات السكنية، ووجهت بسرعة إنهاء أي ملاحظات قبل استقبال الطلاب.