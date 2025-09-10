رئيس جامعة الأقصر تؤكد الحرص على توفير بيئة تعليمية وسكنية متكاملة

أكدت رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن إدارة الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية وسكنية متكاملة لطلابها، إلى جانب دعم البحث العلمي في المجالات المتخصصة بما يخدم المجتمع وقطاع السياحة.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بطيبة والأقصر، حيث تابعت جاهزية المباني والخدمات المقدمة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تفقدت المطعم المركزي والمغسلة والعيادة الطبية.



وشددت رئيس الجامعة، على ضرورة الاهتمام بجودة الوجبات الغذائية وخضوعها للرقابة الصحية المستمرة، وتوافر أعلى مستوى من الخدمات العلاجية داخل العيادة الطبية، موجهة بسرعة إنهاء أي ملاحظات لضمان راحة وأمان الطلاب المغتربين.



وفي سياق متصل.. أشرفت رئيس الجامعة على مناقشة رسالتين للماجستير بكلية السياحة والفنادق؛ الأولى للباحثة سلفيا كمال حول تأثير التمكين النفسي للعاملين على القدرة الابتكارية لشركات السياحة المصرية، والثانية للباحث محمد إبراهيم بعنوان توظيف التراث الثقافي للأقصر لتنويع المنتج السياحي – دراسة تطبيقية على السياحة المظلمة.



وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن الرسالتين تمثلان إضافة مهمة للبحث العلمي في مجال السياحة، موضحة أن الجامعة تدعم كل ما يسهم في تنويع الأنماط السياحية وتطوير الخدمات بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي، مشيدة بجهود الباحثين ولجان الإشراف والمناقشة.



واختتمت رئيس جامعة الأقصر تصريحها قائلة: "طلابنا هم الثروة الحقيقية للجامعة، والبحث العلمي هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل؛ لذلك نعمل في خطين متوازيين: توفير أقصى درجات الرعاية والراحة لطلابنا، وتشجيع الدراسات الأكاديمية المبتكرة التي تسهم في خدمة التنمية ودعم مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية".

