سيارة نقل تحول طفلًا إلى جثة هامدة على كوبري كيمان المطاعنة بالأقصر

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حادثًا مأساويًا اليوم بعدما تعرض الطفل" طارق عبد الرحمن احمد" 12 سنة لحادث دهس أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل أثناء مروره على كوبري كيمان المطاعنة حيث فوجئ السائق بالطفل يعبر الطريق ولم يتمكن من تفاديه مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط السائق المتسبب في الحادث.

وأثار الحادث حالة من الحزن بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة المرورية على الكوبري حرصًا على سلامة المارة خاصة الأطفال.