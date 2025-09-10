مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر يتفقد المجازر ومحلات الجزارة بإسنا

قام الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر بجولة ميدانية منذ صباح اليوم، بدأت الجولة بمتابعة سير العمل داخل مجزر أرمنت للاطمئنان على إجراءات الكشف الطبي البيطري على الذبائح لضمان سلامتها قبل طرحها للمواطنين.

كما شملت الجولة المرور على مجزر الكيمان ومجزر الدير بمرافقة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية.

وفي سياق متصل، شكلت لجنة من الدكتور طارق لطفي مدير المديرية، والدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر بالمديرية، حيث قامت بالمرور على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمركز إسنا، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد المخالفين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن المديرية مستمرة في تشديد الرقابة على المجازر ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات السيد المحافظ، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.