نجم الأردن: فوزنا على السعودية مستحق وهدفنا التتويج بكأس العرب

أكد محمود المرضي، لاعب منتخب الأردن، أن منتخب بلاده قدّم أداءً قويًا أمام المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، ونجح في تحقيق فوز مستحق أهّله إلى المباراة النهائية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير الأردنية.



وقال المرضي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن لاعبي المنتخب خاضوا مواجهة السعودية بروح قتالية عالية، وكانوا يدركون أهمية المباراة، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب والرغبة الواضحة في حسم اللقاء والتأهل للنهائي عن جدارة.



وأضاف أن التركيز حاليًا ينصب على الفوز في المباراة النهائية وحصد لقب البطولة، تقديرًا للدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير الأردنية للمنتخب في مختلف الظروف، مؤكدًا شعور اللاعبين بمسؤولية كبيرة تجاه الشعب الأردني.

وأشار المرضي إلى أن مواجهة السعودية شكلت دافعًا خاصًا للاعبين، حيث لعبوا من أجل الوطن والجماهير، وكذلك من أجل زميلهم يزن النعيمات.



وأوضح أن يزن النعيمات، رغم إصابته، كان حاضرًا مع الفريق داخل غرفة الملابس، وحرص على تقديم الدعم المعنوي وتحفيز اللاعبين قبل اللقاء.



واختتم لاعب منتخب الأردن تصريحاته بالتأكيد على أن الروح الجماعية والتكاتف بين جميع عناصر الفريق كانا العامل الأبرز في تحقيق الفوز، مشددًا على أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه في المباراة النهائية من أجل التتويج باللقب.