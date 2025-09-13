طلب تطوير طوارئ الجمهورية..وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد عددا من المستشفيات

تفقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية عددا من على المستشفيات المختلفة في وجود مديري عموم المناطق الطبية وفرق المديرية وفرق الطب العلاجي بالمناطق ومديري المستشفيات.

وشملت الجولة التفقدية مستشفى الجمهورية العام، حيث تم المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات بوجود كامل القوي البشرية والاخصائيين والاستشاريين بالأقسام الحرجة، وتم التأكيد على التزام الفرق الطبية بمتابعة مسارات دخول المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة طبقًا لمعايير الجودة.

كما تم التنبيه على عقد لجنة فنية من المستشفى لوضع رؤية وخطة تطورية لقسم الاستقبال والطوارئ وفقاً لمعايير الجودة ومتابعة مدة انتظار المريض، والتوجيه بانتظام تدريب الأطقم الطبية وتأمين بيئة العمل، ومتابعة ملفات الصيانة الدورية للأجهزة، والتأكيد على معايير مكافحة العدوي، ومتابعة رفع كفاءة الدور الثاني والثالث بالمبني (ب) بالمستشفى ومناقشة استحداث خدمات طبية مميزة لخدمة المرضى.

وتفقد وكيل المديرية على مستشفى أبو قير العام وأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات بوجود كافة القوي البشرية، حيث تم التأكيد على مراجعة معايير الدخول والخروج الخاصة بقسم العناية المركزة، والتوجيه بالعمل على تقليل مدة انتظار المريض بقسم الطوارئ ومراجعة معايير الدخول والخروج الخاصة بقسم العناية المركزة، والتأكيد على سياسات التسليم والتسلم على كافة المستويات الطبية، والتشديد على المراجعة الدورية لعقود صيانة الأجهزة.

كما تم المرور على مستشفى الأنفوشي للأطفال، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات بوجود كافة القوي البشرية، ومتابعة إجراءات التسليم والتسلم بين الفرق الطبية طبقاً لمعايير الجودة، والتوجيه برفع الكفاءة التدريبية للفرق الطبية، ومتابعة سياسة الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية خاصة في الأقسام الحرجة، والتأكيد على متابعة ملف الصيانة الدورية لجميع الأجهزة.

وكذلك أجرى بحلاق جولة تفقدية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ و العنايات بوجود كافة القوي البشرية، ومتابعة مؤشرات الأداء والالتزام بمعايير الدخول والخروج، والتشديد على تطبيق معايير مكافحة العدوى خاصة بوحدات العزل، ومتابعة ملف الأعطال والصيانة الدورية للأجهزة، وتدريب الفرق التمريضية على التعامل مع مخاطر السقوط.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على رفع كفاءة المستشفيات وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين على مدار ٢٤ ساعة ويستمر المرور في الأسابيع القادمة ليشمل جميع المستشفيات.