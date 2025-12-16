قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 جنيهات دفعة واحدة .. تراجع غير مسبوق فى أسعار الدواجن بالأسواق الآن
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لندن: محاكمة بريطانيين من أصول لبنانية بتهمة الانتماء إلى حزب الله

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

مثل رجلان بريطانيان من أصول لبنانية أمام محكمة في لندن بعد توجيه اتهامات لهما بالانتماء إلى حزب الله المصنف منظمة محظورة في بريطانيا إضافة إلى حضور معسكرات تدريب إرهابية كما وجهت لأحدهما تهمة المساعدة في تأمين قطع تستخدم في الطائرات المسيرة

واتهم أنيس مكي البالغ من العمر أربعين عاماً بحضور معسكر تدريب إرهابي في قاعدة بركة جبور الجوية بلبنان عام 2021 والمشاركة في التحضير لأعمال إرهابية والانتماء إلى حزب الله إضافة إلى التعبير عن دعمه لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية المصنفة محظورة في المملكة المتحدة.

كما اتهم محمد هادي قصير البالغ من العمر ثلاث وثلاثين عاماً بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكر تدريب في منطقة بافليه بجنوب لبنان عام 2015 إضافة إلى معسكر آخر في قاعدة بركة جبور الجوية عام 2021 وقد دفع قصير ببراءته من التهم الموجهة إليه

وقالت المدعية العامة كريستل بوس أمام محكمة وستمنستر إن قصير كان عضواً متجذراً في حزب الله مشيرة إلى العثور على صور تُظهره يتلقى تدريبات في معسكر يخضع لسيطرة حزب الله ويشارك في تدريبات على احتجاز رهائن عام 2015

وأضافت بوس أن مكي كان يتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة تابعة لحزب الله مرتبطة بتسهيل الحصول على قطع تُستخدم في الطائرات غير المأهولة المسيّرة

وقرر القاضي بول غولدسبرينغ إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز إلى حين مثولهما مجدداً أمام محكمة أولد بيلي في لندن في السادس عشر من يناير المقبل

وكان الرجلان قد أوقفا في منزليهما بلندن خلال شهر أبريل الماضي ثم أُعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي عقب توجيه الاتهامات رسمياً إليهما

وقال القائد دومينيك مورفي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب بلندن في بيان صدر قبل جلسة الثلاثاء إنه يود طمأنة الجمهور إلى أنه لا يقيم وجود تهديد مستمر على عامة الناس نتيجة أنشطة هذين الشخصين

لبنان جلان بريطانيان من أصول لبنانية محكمة لندن حزب الله بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر ينظِّم الاحتفالية السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.. غداً

ورشة عن التعايش السلمي

مركز الليث بن سعد يعقد ورشة عن التعايش السلمي في مواجهة توظيف النصوص لإشعال الحروب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تربية الأبناء على القرآن تعلم الرقة واللين للقلب

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد