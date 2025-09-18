قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة: التزام الدولة بدعم القطاع الطبي والبحث العلمي كحق أصيل للمواطن

عبدالصمد ماهر

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان (GIDC 2025) الذي تنظمه جامعة الجلالة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، بمقر الجامعة في مدينة الجلالة بالعين السخنة. 

يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور قيادات أكاديمية وعلمية بارزة.

 شهدت الجلسة الافتتاحية حضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر.

دعم القطاع الصحي 

 وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته الافتتاحية، التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصحي والبحث العلمي كحق أصيل للمواطن وركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، وأشار إلى أن استضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية تعزز مكانة الجامعات المصرية كمراكز بحثية رائدة، وتسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في طب الأسنان

 وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة تمكّن شباب الأطباء والباحثين من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 خلال محاضرته العلمية بعنوان “تقنيات زراعة الأسنان”، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أحدث التقنيات والحلول العلاجية في هذا المجال، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي وبروتوكولات العلاج الحديثة، وأكد أن هذه التطبيقات تفتح افاقاً واعدة لتطوير خدمات طب الأسنان في مصر، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي متميز في هذا المجال.

 من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، أن المؤتمر يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل جسراً للتواصل مع المؤسسات الطبية العالمية، وتعزز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الجامعات المصرية، وأضاف أن جامعة الجلالة تسعى لتحقيق رؤية الدولة في جعل التعليم والبحث العلمي أساساً لدعم المنظومة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تهدف إلى بناء نموذج رائد للجامعات الذكية، يقوم على التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وأشار إلى أن المؤتمر يجسد هذا الدور من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة في مجال طب الأسنان.

 من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب حسانين، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والأطباء من خلال برامج التعليم الطبي المستمر، وأشار إلى أن المؤتمر يوفر منصة متميزة لتحقيق هذا الهدف من خلال جلساته العلمية وورش العمل المتخصصة.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يقام تحت شعار «ابتسامات مبتكرة… تغيّر الحياة»، ويشارك فيه أكثر من 150 محاضراً دولياً، مع تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة، ومعرض لأحدث الأجهزة والتقنيات في مجال طب الأسنان، ويتناول المؤتمر محاور رئيسية تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، أحدث تقنيات التشخيص والعلاج، دور البحث العلمي في تحسين الخدمات الصحية، إلى جانب مسابقات طلابية وأنشطة مجتمعية تعزز الربط بين البحث العلمي وخدمة المجتمع.

 وأكد المتحدث الرسمي أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التعليم الطبي المستمر، وبناء كوادر طبية قادرة على المنافسة اقليمياً ودولياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

