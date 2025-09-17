إنجازات الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الصحة لعام 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية لعام 2025، في إطار تحقيق رؤية الوزارة لتطوير نظام صحي شامل وفعّال، يعزز المؤشرات الصحية، ويضمن التغطية الوقائية والعلاجية، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للتخطيط الصحي والسياسات أنجزت دليل المعايير التخطيطية ومقترح دليل السياسات الصحية، الذي يشمل جميع السياسات والأدلة المرجعية للوزارة. كما أطلقت مبادرة المشروعات الخضراء لإنشاء منشآت صحية مستدامة، تقلل الأثر البيئي وتعزز كفاءة الموارد، مع تطوير المنشآت الصحية ورفع الوعي البيئي بين العاملين. وأسهمت هذه الجهود في خفض استهلاك المياه والكهرباء، وإعادة تدوير النفايات، مع استثمارات خضراء بلغت 3.9 مليار جنيه لعام 2024/2025.

وأشار عبدالغفار إلى أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث فعّلت أكواد الطوارئ الصحية ضمن أنظمة الإنذار المبكر، وأكملت المرحلة الأولى بمراجعة 5 مستشفيات، وتوسعت لتشمل 25 مستشفى، مع تنفيذ 5 برامج تدريبية (حريق، كيماويات، إخلاء، مخاطر، معايير المخازن)، وتدريب 52 ممثلاً. كما أطلقت برنامج “قادة الأزمات”، ومراجعة 20 وحدة صحية ضمن مبادرة السلامة الصحية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتطبيق منهجية RISK PROFILE وإعداد أدلة الاستجابة الوطنية.

وأضاف أن الوحدة المركزية للمشروعات والبرامج ناقشت الخطط التنفيذية للعام الثاني من برنامج “عمل الحكومة المصرية”، وحدّثت مصفوفة برامج الوزارة، مع تدريب الوحدات الفرعية. كما طورت الإدارة العامة للمتابعة والتقييم مصفوفة لتقييم أداء المديريات، استنادًا إلى رؤية مصر 2030، مع مراجعة ميدانية لـ33 مشروعًا في 17 محافظة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية، لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية.

وأكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية، أن هذه الإنجازات تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة الصحية، مؤكدة استمرار العمل التكاملي لتحقيق أهداف الوزارة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.