رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد العرض المسرحي الميلاد | صور

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة الشيخ عصام عطية، رئيس هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة، وحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، العرض المسرحي «الميلاد»، الذي نظمته هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة بالتعاون مع المسرح الغنائي المصري، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، على مسرح قصر النيل بوسط البلد.

الميلاد حمل رجاء

وخلال مشاركته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن رسالة الميلاد تحمل أملًا حقيقيًا للناس الذين يعيشون على الهامش، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح جاء في أجواء مليئة بالتوترات السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا الميلاد حمل رجاءً قادرًا على تغيير العالم، مضيفًا: «لنرَ الميلاد… الميلاد الذي هو رجاء».

ومن جانبه، أعرب الشيخ عصام عطية عن تقديره لحضور رئيس الطائفة الإنجيلية وقيادات الطائفة، مؤكدًا أن تنظيم هذا العمل الفني يأتي في إطار رسالة الهيئة لتعزيز القيم الروحية والثقافية، وتشجيع الفنون الهادفة كوسيلة للتأثير الإيجابي في المجتمع.

ويُعد العرض إبداعًا فنيًا مشتركًا، من تأليف الأستاذة داليا فريد والدكتور إبراهيم موريس، وإخراج رينا أندراوس، فيما تولى الإنتاج الفني ديفيد يؤاقيم، ويعتمد العمل على المزج بين الأداء المسرحي والغناء المباشر، في تجربة فنية متكاملة تعكس روح عيد الميلاد وقيم المحبة والسلام.