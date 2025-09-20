قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الصحة: الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز جودة الخدمات الطبية

عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمسئولي شركة هواوي، لبحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المُقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات المستقبل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.

وأوضح أن اللقاء تناول استخدام الابتكارات الرقمية لتحسين الخرائط الصحية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية عبر قواعد بيانات المرضى، مما يُسهم في رصد أنماط انتشار الأمراض ورفع كفاءة التشخيص الطبي.

 مناقشة سبل التعاون

وأشار «عبدالغفار» ، إلى مناقشة سبل التعاون في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على التحول الرقمي، وتزويدهم بمهارات استخدام أحدث التقنيات في إدارة البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تطوير أنظمة صحية ذكية وفعالة.

وأضاف أن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد أجنحة المعرض المُقام على هامش المؤتمر، حيث اطلع على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات، التي تُسهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما استعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، والحلول الذكية التي تدعم تطوير كفاءة التشخيص وتحسين نتائج العمليات الجراحية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

