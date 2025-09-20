وزير الصحة: الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز جودة الخدمات الطبية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمسئولي شركة هواوي، لبحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المُقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات المستقبل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.

وأوضح أن اللقاء تناول استخدام الابتكارات الرقمية لتحسين الخرائط الصحية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية عبر قواعد بيانات المرضى، مما يُسهم في رصد أنماط انتشار الأمراض ورفع كفاءة التشخيص الطبي.

مناقشة سبل التعاون

وأشار «عبدالغفار» ، إلى مناقشة سبل التعاون في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على التحول الرقمي، وتزويدهم بمهارات استخدام أحدث التقنيات في إدارة البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تطوير أنظمة صحية ذكية وفعالة.

وأضاف أن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد أجنحة المعرض المُقام على هامش المؤتمر، حيث اطلع على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات، التي تُسهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما استعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، والحلول الذكية التي تدعم تطوير كفاءة التشخيص وتحسين نتائج العمليات الجراحية.