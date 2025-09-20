أعراض وطرق الوقاية وعلاج ديدان الإسكارس .. الصحة توضح

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة أهم الأمراض الطفيلية في المجتمع المصري ، ومن ابرزها ديدان الإسكارس ( ثعبان البطن ) .

ديدان الإسكارس ( ثعبان البطن)

ديدان الإسكارس ( ثعبان البطن ) وهي دودة أسطوانية طولها من ٤٠-١٠ سم، تعيش في الأمعاء الدقيقة للإنسان ويمكن أن تتواجد بالعشرات في الشخص الواحد وتتغذى على أي غذاء يصل للأمعاء

طرق العدوى

تتم العدوى عن طريق أكل الخضراوات والفواكه الطازجة بدون غسيل، حيث تكون ملوثه ببويضات أ نثي الاسكارس.

وتضع أنثى الإسكارس الكثري من البويضات أثناء وجودها بالأمعاء والتي تخرج مع البراز لتلوث الخضروات والفواكه وتحتاج البويضة إلى حوالي ٤-٣ أ سابيع حتى تصبح قادرة على العدوى.

أعراض الإصابة : -

عسرالهضــــم والانتفــــاخ وآلام البطن.

- ضعف عام وهزال وفقر دم.

- ســــهولة الإصــــابة بــــالنزلات الشعبية والسعال.

- بعض الأرتكاريا والحساسية.

الوقاية

- اســتخدام دورات الميــاه عنــد التبرز.

- عدم استخدام السـامد الآدمـي في الزراعة.

- غسل الخضروات والفواكـه جيـداً بالماء الجاري.

- علاج المرضى.

- النظافة الشخصية وغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد قضاء الحاجة.

- توعية أفراد المجتمع وخاصة الأطفال بطرق الوقاية من العدوي.