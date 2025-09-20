«الصحة» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية المتخصصة في البحوث الإكلينيكية وجودة الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمركز القومي للبحوث، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز البحث العلمي وتأهيل كوادر طبية وإدارية متميزة.

جرت فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى نحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بحضور قيادات الهيئة والمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى عدد من المدراء الحاليين والسابقين للمعاهد البحثية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية، موضحا أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتطوير البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحديات الصحية الحديثة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعاون المثمر مع المركز القومي للبحوث.

ووجه الشكر للدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على دعمهم المستمر.

إطلاق دبلومة مهنية جديدة في السلامة البيئية

أعلن رئيس الهيئة، إطلاق دبلومة مهنية جديدة في السلامة البيئية للمنشآت الصحية، تهدف إلى إعداد متخصصين متميزين في مجال السلامة والصحة المهنية، إلى جانب الإعلان عن قرب تدشين دبلومة سلامة المرضى بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار إلى إطلاق مبادرة من مركز دعم الباحثين بالهيئة لاستقطاب الأبحاث المتميزة ونشرها، مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى الأول من نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أهمية هذا الحدث كثمرة للتعاون بين الهيئة والمركز، ممثلاً في معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية.

وأعرب عن التزام المركز بتوفير كافة إمكاناته لدعم البحث العلمي، مع الترحيب بتعزيز التعاون لتمكين المتدربين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى حلول فعالة تخدم المجتمع.

بدوره، أشاد الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، بجهود الهيئة في تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية الدور المتزايد للبحث العلمي في ظل توافر كوادر بشرية مدربة قادرة على الابتكار والتميز.

وأضاف الدكتور أحمد هيبة، مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، أن هذه الدبلومات تمثل خطوة محورية لتطوير الكوادر الطبية والإدارية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح أن البرامج التدريبية تهدف إلى تزويد المتخصصين بالمهارات اللازمة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وإجراء بحوث إكلينيكية تدعم التقدم الطبي.

وشملت فعاليات التخريج تكريم الخريجين الأوائل بتسليمهم الدروع وشهادات التخرج، بحضور عدد من قيادات الهيئة والمعاهد البحثية، في تأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتطوير الكوادر الطبية وتعزيز البحث العلمي، من خلال برامج تدريبية متطورة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.