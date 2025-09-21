قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي مركز نينغبو للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي «Ningbo Clinical Pathology Diagnostic Center»، لبحث سبل التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المُقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة، من بينها بحث سبل التعاون من خلال توفير التدريبات المتخصصة وتشارك الخبرات في مجال التشخيص الرقمي «digital diagnostics»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف والتشخيص.

برنامج تدريبي موحد

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع شهد مناقشة إعداد برنامج تدريبي موحد، من خلال تنظيم برامج تدريبية شاملة عبر شبكة الإنترنت لفنيي وأخصائيي الباثولوجي، وتدريبهم على تقنيات علم الأمراض الحديثة، وتشخيص علم الأمراض، وتطبيقات علم الأمراض الرقمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، تعزيزاً لكفائتهم المهنية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تنفيذ زيارات متبادلة، وتعزيز تبادل الفرق الطبية فضلاً عن مشاركة خبرات المراكز الإقليمية للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي، تشخيص علم الأمراض وتحقيق الاستفادة لبناء نظم إدارة الجودة، وتعزيز تخصص علم الأمراض، والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أخصائيي الباثولوجي.

ونوه «عبدالغفار» إلى مناقشة سبل التعاون في مجال البحث المشترك والابتكار التكنولوجي، والعمل على توسيع النطاق بين الطرفين في التشخيص المتكامل للأورام، والأبحاث الوراثية والجزيئية لتطور الأمراض، وكذلك في تطوير وتطبيق علم الأمراض الرقمي «digital pathology» بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث إمكانية إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»، يمكن للطرفين من خلالها مناقشة الحالات المرضية المعقدة، وتقديم استشارات بشأنها عبر شبكة الإنترنت، وتوفير آراء استشارية تشخيصية دقيقة.

ولفت «عبدالغفار» إلى التعاون القائم بين المركز ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية مع خبراء الباثولوجي من مركز نينغبو، والذي يخدم مدينة نينغبو بأكملها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة أجرى جولة تفقدية بالمركز، اطلع خلالها على آليات العمل وأساليب إدارة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأكد «عبدالغفار» أنه تم دعوة ممثلي المركز لزيارة مصر لتنفيذ مشروع تجريبي «pilot» للتعاون في خدمات علم الباثولوجيا الرقمي، كمرحلة أولية قبل بدء تطبيق الخدمة في عدد من مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

