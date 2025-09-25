توفيت أثناء عملها.. وزير الصحة ينعي صيدلانية بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

نعى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة «هند عاطف» الصيدلانية بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الصيدلانية هند عاطف قد توفيت أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لنزيف بجذع المخ أثناء تأدية عملها، فنُقلت على إثر ذلك إلى قسم الرعاية المركزة، لكنها فارقت الحياة.