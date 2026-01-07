علا رامي تنفي شائعات تعرضها للخيانة.. وتؤكد: الغيرة والتحكم لم يعودا مقبولين

نفت الفنانة علا رامي ما تردد بشأن أن تعرضها للخيانة من إحدى صديقاتها كان سببًا في رفضها فكرة الارتباط، مؤكدة أن هذه الأحاديث غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2 ، إن التعرض لمواقف خذلان أو خيانة أمر يمر به الجميع، لكنه لم يكن السبب الرئيسي لابتعادها عن الزواج، مشددة على أن قرارها نابع من رغبتها في الهدوء والاستقرار النفسي.



وأكدت أن الغيرة والتحكمات لم تعد مقبولة بالنسبة لها في هذه المرحلة من حياتها، مضيفة: «وصلت لمرحلة سنية مش طايقة حد»، في إشارة إلى تمسكها بالراحة النفسية وتجنب أي توتر.



وتحدثت عن ابنها، مشيرة إلى أنه ورث حسن النية من والده المنتج الراحل إيهاب خورشيد وعمه الموسيقار عمر خورشيد، قائلة إنه دائمًا يحسن الظن بالناس، كما أكدت أنه ورث منها صفة الحنية، معربة عن سعادتها ورضاها بما يتمتع به نجلها من صفات إنسانية.