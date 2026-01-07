علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي

أكدت الفنانة علا رامي، أنها لا تفكر في الارتباط أو الزواج نهائيا، فهي تزوجت في سن صغيرة وأنجبت ابنها الوحيد “عمر خورشيد”، ثم أصبح لديها حفيدة، موضحة أنها عاشت تلك التجارب، وأدت رسالتها على أكمل وجه.

وتابعت الفنانة علا رامي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أنا عايشه كدة مبسوطة من غير زواج ومعنديش طاقة أرجع أبداً من تاني وأفهم طباع حد أو أستحمل تحكماته.. والواحد لما بيكبر بيبقى خُلقه ضيق، وفي واحده صاحبتي خانتني، وده أمر عادي بيحصل كتير في مجتمعنا، لكن مش هي السببب الرئيسي أني أتعقد في الزواج».

وأشارت الفنانة علا رامي، إلى أن الغيرة أحياناً تكون قاتلة للزواج وتدمر العلاقة الزوجية مهما كانت مدى قوتها، فهي أصبحت ليس لديها صبر عما كانت سابقاً، معقبة أن نجلها عمر ورث من والده إيهاب خورشيد حسن النية مع الآخرين، فيما ورث من طباعها الحنان.