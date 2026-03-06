قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: كلمة "عسى" في القرآن تفيد التحقيق إذا جاءت من الله

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: «فخرج منها خائفًا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين»، المقصود بها خروجه من مصر، موضحًا أن الآيات تصور حالة الخوف والترقب التي كان يعيشها سيدنا موسى في تلك اللحظة، قبل أن يتوجه تلقاء مدين ويقول: «عسى ربي أن يهديني سواء السبيل»، مشيرًا إلى أن البعض قد يتساءل: هل كلمة «عسى» هنا تفيد الشك؟

هل كلمة «عسى» هنا تفيد الشك ؟

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن «عسى» في القرآن الكريم إذا جاءت على لسان الحق سبحانه وتعالى فإنها تفيد التحقيق والوقوع، وليست للترجي أو الاحتمال كما هو شائع في كلام البشر، موضحًا أن قول الله تعالى: «عسى ربكم أن يرحمكم» هو توكيد للوعد وليس مجرد احتمال، لأن ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى لا يكون محل شك.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هناك بعض المواضع القليلة التي قد تبدو فيها «عسى» على سبيل الاحتمال، مثل قوله تعالى: «قل عسى أن يكون قريبًا»، لكنها في الغالب تميل أيضًا إلى معنى التحقيق لأنها مرتبطة بأمر غيبي، موضحًا أن القرآن قدم أمثلة واضحة على تحقق ما ورد فيها، مثل قوله تعالى: «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة»، وهو ما تحقق بالفعل حين أسلم عدد من كبار قريش، ومنهم سهيل بن عمرو الذي وقف خطيبًا مدافعًا عن الإسلام بعد أن كان من معارضيه.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن من الأمثلة كذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا»، مؤكدًا أن هذا المقام المحمود وعد إلهي سيتحقق يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوضح أن «عسى» في كلام الله تحمل معنى التحقيق والوقوع.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن سيدنا موسى حين قال: «عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» كان دعاؤه دعاءً يقينيًا قائمًا على حسن الظن بالله، لا على الشك، مشيرًا إلى أن المؤمن ينبغي أن يقدم الأمل والتفاؤل في علاقته بالله، وألا يكون شخصًا متشائمًا أو محبطًا، بل يحسن الظن بربه ويتوكل عليه.

وأضاف أن «عسى» إذا جاءت على لسان البشر فإنها تفيد الظن أو الاحتمال، مثل قول امرأة فرعون: «لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا»، موضحًا أن الفرق هنا بين لسان الخالق ولسان المخلوق، فقول الله يفيد التحقيق، بينما قول البشر يحتمل الظن والاحتمال.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن الكريم يضم ألفاظًا تحمل أكثر من معنى بحسب السياق، ومن ذلك كلمة «أمة»، موضحًا أنها قد تعني الجماعة من الناس كما في قوله تعالى: «وجد عليه أمة من الناس يسقون»، وقد تأتي بمعنى الفترة الزمنية، كما ورد في مواضع أخرى من القرآن، كما تطلق أيضًا على جماعة المؤمنين بعقيدة واحدة كما في قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس».

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هل كلمة «عسى» هنا تفيد الشك عسى ربي أن يهديني سواء السبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

سؤال الطفل ياسين

إزاي الشياطين مربوطة في رمضان والناس بتعمل حاجات غلط؟.. اعرف السبب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: كلمة "عسى" في القرآن تفيد التحقيق إذا جاءت من الله

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يفسر حديث لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ويكشف دلالته

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد