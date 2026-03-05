قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
خالد الجندي يكشف سرا عجيبا في قصة أم موسى.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن في القرآن الكريم وجوهًا مدهشة من الإعجاز البلاغي والمعنوي، مشيرًا إلى أن قول الله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» يُعد من الآيات الفريدة التي تجمع بين معانٍ متعددة في تركيب واحد بديع.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان حوار الأجيال ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الخميس، أن هذه الآية الكريمة تُعد الآية الوحيدة في القرآن التي اجتمع فيها أمران ونهيان وبشارتان في نص واحد؛ فالأمران هما: «أن أرضعيه» و«فألقِيه في اليم»، والنهيان هما: «ولا تخافي» و«ولا تحزني»، أما البشارتان فهما: «إنا رادوه إليك» و«وجاعلوه من المرسلين»، مؤكدًا أن هذا البناء القرآني العجيب يكشف عن دقة مذهلة في التعبير.

وأوضح أن العجيب في الآية ليس فقط هذا البناء البلاغي، بل طبيعة الأمر نفسه، إذ يقول الله لأم موسى: «فألقِيه في اليم»، أي ألقيه في الماء، وهو أمر يبدو في ظاهره شديد الصعوبة على أي أم، بل هو عكس ما تمليه الفطرة الإنسانية التي تدفع الأم إلى حماية طفلها لا إلقائه في النهر، مشيرًا إلى أن لفظ الإلقاء في اللغة يدل على الرمي، وليس مجرد الوضع، ما يزيد من قوة المعنى ويؤكد أن الطفل سيكون في رعاية الله المباشرة.

وأشار إلى أن هذا التكليف جاء في لحظة هي أعلى درجات الارتباط بين الأم ورضيعها، حيث قال تعالى أولًا «أن أرضعيه»، والرضاعة تمثل أقصى درجات الالتصاق بين الأم وولدها، ولذلك قال الله تعالى في موضع آخر: «يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت»، لافتًا إلى أن التعبير بكلمة «مرضعة» هنا له دلالة لغوية دقيقة، إذ إن كلمة «مرضع» قد تُقال لمن عندها طفل ترضعه عمومًا، أما «مرضعة» فتدل على لحظة الإرضاع نفسها حين يكون الطفل ملتصقًا بثدي أمه.

وبيّن أن هذه الدقة اللغوية تُظهر أن القرآن يصور أعلى درجات الارتباط العاطفي بين الأم وولدها، ومع ذلك يأتي الأمر الإلهي: «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم»، وهو أمر شديد الصعوبة على النفس البشرية، موضحًا أن أم موسى لم تكن مسلوبة الإرادة ولا فاقدة العقل، بل كانت امرأة عاقلة حكيمة، لكنها امتثلت لأمر الله طاعةً وتسليمًا.

وأشار إلى أن العلماء يفرقون بين الأمر التصريفي والأمر التكليفي، فالأمر التصريفي هو ما يقع خارج إرادة الإنسان كحركة القلب أو طلوع الشمس أو نزول المطر، أما الأمر التكليفي فهو ما يُطلب من الإنسان فعله باختياره، مؤكدًا أن ما حدث مع أم موسى كان تكليفًا إلهيًا لا مجرد تصريف قدر، ولذلك كان امتثالها له دليلًا على قوة الإيمان والتسليم لأمر الله.

وأضاف أن هذا التكليف الشديد في قصة أم موسى يكاد يوازي في شدته ما حدث مع نبي الله إبراهيم حين أُمِر بذبح ابنه، موضحًا أن مثل هذه المواقف العظيمة تكشف عن معاني الطاعة الكاملة لله، حيث يسمع المؤمن أمر ربه فيقول: سمعنا وأطعنا، مهما بدا الأمر شاقًا أو مخالفًا لما تميل إليه النفس البشرية.

خالد الجندي موسى أم موسى قصة أم موسى الإعجاز البلاغي

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

حصيلة ضريبية

الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: تطوير سوق الكربون في مصر يعزز فرص الاقتصاد الأخضر

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد