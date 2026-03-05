قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل نزل الوحي على النساء؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض المسائل في فهم النصوص القرآنية تحتاج إلى إدراك القواعد اللغوية مثل باب التغليب، موضحًا أن العرب قد تذكر الرجال ويُراد بهم الرجال والنساء معًا. وضرب مثالًا قائلًا: لو كان هناك تسعة رجال يسيرون ومعهم امرأة واحدة فيقال لهم: «السلام عليكم»، وكذلك لو كان هناك تسع نساء ومعهن رجل واحد يقال أيضًا «السلام عليكم»، لأن الغالب يُغلِّب في التعبير، وهذا ما يسميه العلماء باب التغليب في اللغة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الخميس، أن القرآن الكريم نفسه استخدم هذا الأسلوب، مثل قوله تعالى: «وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجن»، مع أن الاستعاذة قد تقع من الرجال والنساء، لكن التعبير جاء بلفظ الرجال من باب التغليب، وكذلك قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم»، فليس المقصود الحصر المطلق بقدر ما هو أسلوب لغوي.

وأوضح أن القرآن الكريم أثبت نوعًا من الوحي لامرأة في قوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه»، ما يدل على أن الوحي قد يقع للمرأة، مشيرًا إلى أن هذا الوحي قد يكون وحي إلهام أو إرشاد. كما أن القرآن ذكر خطاب الملائكة للسيدة مريم في قوله تعالى: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»، وهو خطاب مباشر بينها وبين الملائكة.

وأشار إلى أن بعض العلماء ناقشوا هذه المسألة قديمًا، ومنهم الإمام ابن حزم، حيث قيل له: إننا لم نسمع أن السيدة مريم أُرسلت برسالة، فقال إن الوحي لا يشترط أن يكون معه إرسال، فهناك أنبياء مرسلون وأنبياء غير مرسلين، أي يوحى إليهم لكن لا يُكلفون بتبليغ رسالة للناس، مؤكدًا أن هذا رأي معتبر وله وجاهته عند بعض العلماء.

وتابع أن وجود خطاب مباشر بين الملك والسيدة مريم في قوله تعالى: «فتمثل لها بشرًا سويًا» ثم قوله: «قال إنما أنا رسول ربك» يدل على وجود حوار واضح، ما جعل بعض العلماء يستدلون بذلك على احتمال النبوة دون الرسالة، موضحًا أن هذه المسألة فيها أكثر من رأي معتبر، وأن التنوع في الاجتهاد أمر معروف في التراث العلمي الإسلامي.

وبيّن أن كلمة النبي في أصلها اللغوي جاءت من «نَبَأ»، أي الخبر، فكان أصلها «نَبِئ» بضم النون وإثبات الهمزة، ثم حُذفت الهمزة للتخفيف فأصبحت «نبي»، ومن معانيها الإنباء والإخبار، كما قيل أيضًا إنها من «النُّبُو» أي الارتفاع والرفعة، مشيرًا إلى أن فهم هذه الدلالات اللغوية يساعد على إدراك طبيعة النقاش العلمي حول الوحي والنبوة، وأن اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل لا يعني إنكار أحد الرأيين ما دام لكل قول دليله واجتهاده.
 

خالد الجندي النصوص القرآنية الرجال النساء الوحي هل نزل الوحي على النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة

المواشي

صدمة في سوق اللحوم.. ارتفاع كبير بأسعار المواشي بسبب الحرب.. اعرف الكيلو بكام

حفل إفطار رمضاني

المدرسة الأسقفية بمنوف تنظم إفطارا رمضانيا .. صور

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد