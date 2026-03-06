إزاي الشياطين مربوطة في رمضان والناس بتعمل حاجات غلط؟.. اعرف السبب

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، عن سؤال الطفل ياسين، والذي يقول فيه "إزاي الشياطين مربوطة في رمضان والناس بتعمل حاجات غلط؟.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين".

وأضاف أن سبب المعاصي والذنوب ليست من الشياطين فقط، فقد تكون من العادات السيئة أو النفس الأمارة بالسوء أو اتباع الهوى، أو شياطين الإنس.

كما قد يكون المعنى من تصفيد الشياطين، هو عمل الشياطين يقل في رمضان، أو من يصفد هم كبار الشياطين ومردة الجن، أو قد يكون معناه بشرى من الله والنبي بأن شهر رمضان فيه أبواب للمغفرة فكأن الشياطين ليست موجودة في هذا الشهر الكريم.

