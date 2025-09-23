وفاة طبيبة صيدلانية بمستشفى في المنيا بنزيف بالمخ

شهدت محافظة المنيا واقعة مؤلمة بعد وفاة طبيبة صيدلانية تدعى الدكتورة هند. ع. ح 25 سنه بصيدلية إحدى المستشفيات، إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ وتم نقلها إلى العناية المركزة ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وقالت احدي صديقاتها أن الطبيبة الشابه كانت مثالا للاجتهاد والانضباط بالعمل وتحظي بحب وتقدير جميع زملائه وروسائها في العمل وشعرت بإعياء شديد خلال وجودها في مقر عملها، قبل أن تسقط مغشيًا عليها.

وعلى الفور، جرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها

سبب الوفاة

وأكدت التقارير الطبية أن سبب الوفاة هو نزيف مفاجئ في المخ، أدى إلى توقف مراكز الإحساس والحركة، ولم تنجح محاولات إنعاشها داخل غرفة الطوارئ.

وسادت حالة من الحزن بين زملائها وأهالي المنطقة بمدينة الفكرية بمركز أبو قرقاص، الذين نعوا الطبيبة بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق والتفاني في

ومن جانبها نعت إدارة المستشفي وفاة الطبيبه الشابه وان يلهم الله أسرتها الصبر والسلوان