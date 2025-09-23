قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
حوادث

وفاة طبيبة صيدلانية بمستشفى في المنيا بنزيف بالمخ

صورة ارشيفية
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا واقعة مؤلمة بعد وفاة طبيبة صيدلانية تدعى الدكتورة هند. ع. ح 25 سنه بصيدلية إحدى المستشفيات، إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ وتم نقلها إلى العناية المركزة ولفظت أنفاسها الأخيرة. 

وقالت احدي صديقاتها أن الطبيبة الشابه كانت مثالا للاجتهاد والانضباط بالعمل وتحظي بحب وتقدير جميع زملائه وروسائها في العمل وشعرت بإعياء شديد خلال وجودها في مقر عملها، قبل أن تسقط مغشيًا عليها. 

وعلى الفور، جرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها 

سبب الوفاة 

وأكدت التقارير الطبية أن سبب الوفاة هو نزيف مفاجئ في المخ، أدى إلى توقف مراكز الإحساس والحركة، ولم تنجح محاولات إنعاشها داخل غرفة الطوارئ.

وسادت حالة من الحزن بين زملائها وأهالي المنطقة بمدينة الفكرية بمركز أبو قرقاص، الذين نعوا الطبيبة بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق والتفاني في

ومن جانبها نعت إدارة المستشفي وفاة الطبيبه الشابه وان يلهم الله أسرتها الصبر والسلوان

المنيا وفاة طبيبة نزيف بالمخ أثناء العمل

