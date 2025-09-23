محافظ المنيا يسلم 45 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية و28 مشروعا تنمويا للأولى بالرعاية بطرفا.. صور

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 45 منزلاً بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان لصالح أهالي قرية طرفا التابعة لمجلس قروي اسطال بمركز سمالوط، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري، لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد كدوانى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، والانتقال بالعمل الأهلي من المساعدات الآنية إلى المشروعات التنموية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المنيا تحظى بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي غيرت وجه القرى المصرية، مشيراً إلى أن المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وأبنائها.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير فى القرية شملت هدم وإعادة بناء 15 منزلاً، ورفع كفاءة وتأهيل 30 منزلاً، حيث تضمنت استكمال جميع التشطيبات الداخلية والخارجية من تسقيف وتوصيلات كهرباء وسباكة، وتركيب أبواب وشبابيك وسيراميك ودهانات عالية الجودة، فضلاً عن فرش المنازل بالكامل بالأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان.

وفي ختام الفعالية، سلّم محافظ المنيا 28 مشروعاً تنموياً صغيراً للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توفير مصادر دخل دائمة وضمان حياة كريمة لهم، إلى جانب توزيع 24 رأس ماشية بعد فحصها وتحصينها وترقيمها، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شهد الفعالية: عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي، وضياء أنور مدير الأورمان بالمنيا، والمهندس عويس قاسم رئيس مجلس مدينة سمالوط، ورجال الدين الاسلامى و المسيحى وأهالي القرية .