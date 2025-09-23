قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
محافظات

موجز أخبار المنيا| انتظام الدراسة في 3251 مدرسة.. ومبنى الإدارة التعليمية ببني مزار جاهز

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمركز بني مزار، خلال جولة تفقدية أجراها  للاطمئنان على الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، كما تفقد التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية. 

 بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية.

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته التفقدية اليوم، بتفقد التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية، المُقام على مساحة 500 م²، وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون و292 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير أنماط العمل الحكومي وتحسين بيئة العمل بالمنشآت التعليمية.

وأكد المحافظ أن إنشاء الإدارة التعليمية الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العصر للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى اهتمام الدولة الكبير بقطاع التعليم، والتوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بمستوى التنفيذ وجودة الإنشاءات والتجهيزات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات التعليمية ودخولها الخدمة في أسرع وقت، بما يسهم في النهوض بقطاع التعليم بالمحافظة. كما وجه بسرعة استكمال أعمال الفرش والتجهيزات المكتبية، وإنهاء إجراءات توصيل المرافق، خاصة مرفق المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت التعليمية والمدارس، للوقوف على نسب التنفيذ وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المبنى الجديد يتكون من 5 طوابق، ويضم قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، بالإضافة إلى الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.

محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس بنى مزار

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمركز بني مزار، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم، للاطمئنان على الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

شملت الجولة تفقد مدرسة بني مزار الرسمية المتميزة لغات، المقامة على مساحة 4700 م² وتضم 42 فصلاً (6 رياض أطفال – 18 ابتدائي – 9 إعدادي – 9 ثانوي). وافتتح المحافظ خلال الزيارة أعمال التنجيل الصناعي لملعب المدرسة على مساحة 450 م² بتكلفة 350 ألف جنيه، في إطار دعم الأنشطة الرياضية للطلاب. كما تفقد مدرسة بني مزار الرسمية للغات بالمحلج والتي تضم 31 فصلاً.

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف بناء جيل قادر على تحقيق التنمية الشاملة والتصدي للتحديات.

وشدد على توفير الأجواء التربوية السليمة والدعم الكامل لممارسة الأنشطة التعليمية والرياضية والفنية، موجهاً بمتابعة سير العملية التعليمية بشكل منتظم والحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للتعلم.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 3251 مدرسة تستقبل نحو مليون و499 ألف طالب، مشيراً إلى استلام وتوزيع الكتب الدراسية، وتزويد المدارس بـ14 ألف تختة جديدة و500 سبورة لدعم العملية التعليمية.

وأكد المهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام بإجمالي 413 فصلاً بتكلفة 377 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والكلي لـ26 مدرسة بإجمالي 477 فصلاً، ورفع كفاءة 68 مدرسة، وصيانة وترميم 28 مدرسة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من استكمال مبنى الإدارة التعليمية ببني مزار، وجارٍ العمل في مبنى الإدارة التعليمية بملوي، مع طرح خطة لصيانة ورفع كفاءة 40 مدرسة خلال العام المالي القادم.
 

