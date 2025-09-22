بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمبنى الإدارة التعليمية ببني مزار

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته التفقدية اليوم، بتفقد التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية، المُقام على مساحة 500 م²، وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون و292 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير أنماط العمل الحكومي وتحسين بيئة العمل بالمنشآت التعليمية.

وأكد المحافظ أن إنشاء الإدارة التعليمية الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العصر للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى اهتمام الدولة الكبير بقطاع التعليم، والتوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى التنفيذ وجودة الإنشاءات والتجهيزات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات التعليمية ودخولها الخدمة في أسرع وقت، بما يسهم في النهوض بقطاع التعليم بالمحافظة.

ووجه بسرعة استكمال أعمال الفرش والتجهيزات المكتبية، وإنهاء إجراءات توصيل المرافق، خاصة مرفق المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت التعليمية والمدارس، للوقوف على نسب التنفيذ وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المبنى الجديد يتكون من 5 طوابق، ويضم قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، بالإضافة إلى الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.