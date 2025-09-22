قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمبنى الإدارة التعليمية ببني مزار

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته التفقدية اليوم، بتفقد التجهيزات النهائية لمبنى إدارة بني مزار التعليمية، المُقام على مساحة 500 م²، وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون و292 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير أنماط العمل الحكومي وتحسين بيئة العمل بالمنشآت التعليمية.

وأكد المحافظ أن إنشاء الإدارة التعليمية الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العصر للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى اهتمام الدولة الكبير بقطاع التعليم، والتوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى التنفيذ وجودة الإنشاءات والتجهيزات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات التعليمية ودخولها الخدمة في أسرع وقت، بما يسهم في النهوض بقطاع التعليم بالمحافظة. 

ووجه بسرعة استكمال أعمال الفرش والتجهيزات المكتبية، وإنهاء إجراءات توصيل المرافق، خاصة مرفق المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت التعليمية والمدارس، للوقوف على نسب التنفيذ وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المبنى الجديد يتكون من 5 طوابق، ويضم قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، بالإضافة إلى الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.

المنيا محافظ المنيا بني مزار الإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

يانج وانج

سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف؟

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك.. قيمتها تفوق الذهب

بالصور

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد