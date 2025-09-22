أخبار المنيا| المحافظ يلتقي رئيس هيئة الرعاية الصحية.. وانطلاق مبادرة صحح مفاهيمك

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وكرم المحافظ أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة بجامعة اللوتس، كما أطلق المحافظ مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ودعم الهوية الوطنية

، وأعلن رئيس الجامعة خطة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4000 سرير

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة وآمنة لهم، مشيداً بجهود الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحرصه على المتابعة الميدانية للمنشآت الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك في اللقاء الختامي الذي جمع المحافظ والدكتور أحمد السبكي، عقب جولة تفقدية استمرت يومين، شملت عدداً من المستشفيات والمشروعات الصحية الجاري تنفيذها ضمن الاستعدادات لتطبيق المنظومة.

من جانبه، ثمّن الدكتور السبكي جهود محافظة المنيا في دعم المنظومة وجذب استثمارات القطاع الصحي، مؤكداً أن الهدف هو تقديم خدمة صحية متطورة لكل مواطن، بما يعزز استقرار المنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطنين.



كرم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، بما يسهم في تحفيز باقي الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، وبحضور النائب نادر نسيم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، وصابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والتربوية والكنسية والدينية، وأسر الطلاب المكرمين.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، مشيداً بتفوق الطلاب وجهود أسرهم ومعلميهم في صناعة هذا النجاح، وموجهاً التهنئة لهم وداعياً إلى مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على التميز.



أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، مبادرة صحح مفاهيمك التي دعى إليها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالتزامن مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد فولي نائب رئيس اتحاد بشبابها بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وأئمة المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد محافظ المنيا أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا لنشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتعزيز قيم الانتماء والوسطية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهداف المبادرة، التي تعتمد على المحاضرات والندوات والدروس والخطب، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للشائعات والانحرافات الفكرية.



استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة الخطط التفصيلية واستعدادات الجامعة لانضمام مستشفياتها الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جامعة المنيا إمكانات المستشفيات الجامعية والخطط المستقبلية للإنشاءات والتجهيزات، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المستشفيات الجامعية بالمنظومة، وجارٍ استكمال إدماج باقي المستشفيات التخصصية بما يحقق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الجديدة ستشهد تعزيزًا لدور المستشفيات الجامعية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية وتجهيزات طبية، مشددًا على أهمية دورها في خدمة محافظة المنيا التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

واشار الدكتور عصام فرحات إلى أن جامعة المنيا وضعت خطة عمل تنفيذية طويلة الأجل للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4000 سرير، إلى جانب خطة قصيرة الأجل لزيادة عدد الأسرة إلى 3000 سرير خلال عامين فقط، بما يواكب احتياجات المحافظة ويحقق أهداف المنظومة.

