الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة المنيا: خطة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات إلى 4000 سرير

ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة الخطط التفصيلية واستعدادات الجامعة لانضمام مستشفياتها الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

حضر اللقاء الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جامعة المنيا امكانات المستشفيات الجامعية والخطط المستقبلية للإنشاءات والتجهيزات، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المستشفيات الجامعية بالمنظومة، وجارٍ استكمال إدماج باقي المستشفيات التخصصية بما يحقق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الجديدة ستشهد تعزيزًا لدور المستشفيات الجامعية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية وتجهيزات طبية، مشددًا على أهمية دورها في خدمة محافظة المنيا التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن جامعة المنيا وضعت خطة عمل تنفيذية طويلة الأجل للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4000 سرير، إلى جانب خطة قصيرة الأجل لزيادة عدد الأسرة إلى 3000 سرير خلال عامين فقط، بما يواكب احتياجات المحافظة ويحقق أهداف المنظومة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية ميكنة المستشفيات الجامعية بنظام موحد، بما يخدم المنظومة الطبية والبحث العلمي ودعم متخذي القرار.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استعدادهما التام للتعاون الكامل مع وزارة الصحة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها هدفًا وطنيًا تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لخدمة المرضى في صعيد مصر.

