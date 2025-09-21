بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 في تصادم ميكروباص ونقل على صحراوي المنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متنوعة في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع ياسين. م 10 سنوات، وجثة لشاب آخر مجهول الهوية.

وأصيب 5 آخرين وهم: محمود. م. ز 17 سنة، ويوسف. م. ع 12 سنة، ومحمد. رع. م 55 سنة، وعلي. ع. س 16 سنة، وصباح. م.. ع 24 سنة مقيمين جميعًا بأسيوط بكسور وكدمات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.